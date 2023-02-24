Зубарев Степан Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубарев Степан Егорович

Зубарев Степан Егорович

avatar

Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Зубарев Егор

Мать: ?

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
22.?.1890

Жена: Зубарева Дарья Миронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева первая жена

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close