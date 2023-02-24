Зубарев Степан Егорович
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Зубарев Егор
Мать: ?
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
22.?.1890
Жена: Зубарева Дарья Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубарева первая жена
Смерть
Неизвестно