Зубарева Дарья Миронова
Место рожденияДеревня Лыневка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1860
Отец: Миронов Никифор
Мать: не указана
Деревня Лыневка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Князева Наталья Шобонова
Отец ребёнка: Шобонов (беспоповская Секта) Митрофан Иванович
Деревня Лыневка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Шобонов (беспоповская Секта) Митрофан Иванович
Деревня Лыневка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
?.12.1889
Сын: Шобонов Николай Митрофанович
Отец ребёнка: Шобонов (беспоповская Секта) Митрофан Иванович
Деревня Лыневка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
22.?.1890
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно