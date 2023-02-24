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Зубарева Дарья Миронова

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Место рождения

Деревня Лыневка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Миронов Никифор

Мать: не указана

Деревня Лыневка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Князева Наталья Шобонова

Отец ребёнка: Шобонов (беспоповская Секта) Митрофан Иванович

Деревня Лыневка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Шобонов (беспоповская Секта) Митрофан Иванович

Деревня Лыневка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
?.12.1889

Сын: Шобонов Николай Митрофанович

Отец ребёнка: Шобонов (беспоповская Секта) Митрофан Иванович

Деревня Лыневка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
22.?.1890

Муж: Зубарев Степан Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шобонов (беспоповская Секта) Митрофан Иванович

Смерть
Неизвестно
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