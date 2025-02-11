Шобонов (Беспоповская Секта) Митрофан Иванович
мужской, родился Неизвестно, Лыневка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер До 1890, Лыневка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Зубарева Дарья Никифоровна Миронова1860 г.р.
Дети
(Шобонова) Анна Митрофановна1887 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Князева Наталья Митрофановна Шобонова
Мать ребёнка: Зубарева Дарья Никифоровна Миронова
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Шобонова) Анна Митрофановна
Мать ребёнка: Зубарева Дарья Никифоровна Миронова
Рождение ребёнка
?.12.1889
Сын: Шобонов Николай Митрофанович
Мать ребёнка: Зубарева Дарья Никифоровна Миронова
Смерть
До 1890