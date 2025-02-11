Шобонов (Беспоповская Секта) Митрофан Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Шобонов (Беспоповская Секта) Митрофан Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Лыневка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер До 1890, Лыневка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Зубарева Дарья Никифоровна Миронова1860 г.р.
Дети
Князева Наталья Митрофановна Шобонова1885 г.р.
(Шобонова) Анна Митрофановна1887 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лыневка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Дарья Никифоровна Миронова

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Князева Наталья Митрофановна Шобонова

Мать ребёнка: Зубарева Дарья Никифоровна Миронова

Лыневка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Шобонова) Анна Митрофановна

Мать ребёнка: Зубарева Дарья Никифоровна Миронова

Лыневка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
?.12.1889

Сын: Шобонов Николай Митрофанович

Мать ребёнка: Зубарева Дарья Никифоровна Миронова

Лыневка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
До 1890
Лыневка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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