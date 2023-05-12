Сагитова (Дибердиева) Хадича Халиулловна
Место рожденияКугарчино (Кугерчен, Голубка)
Дата рождения1888
Дата смерти20.11.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Халиулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1923
Дочь: Гафиуллина Сагитова София Хабировна
Отец ребёнка: Сагитов Хабирзян Шамсетдинович
Смерть
20.11.1960
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)