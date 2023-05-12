Сагитова (Дибердиева) Хадича Халиулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагитова (Дибердиева) Хадича Халиулловна

Место рождения

Кугарчино (Кугерчен, Голубка)

Дата рождения

1888

Дата смерти

20.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Халиулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1923

Дочь: Гафиуллина Сагитова София Хабировна

Отец ребёнка: Сагитов Хабирзян Шамсетдинович

Смерть
20.11.1960
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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