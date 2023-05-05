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Сагитов Хабирзян Шамсетдинович

Место рождения

Жалпактак Западно-казахстанской области

Дата рождения

07.04.1880

Дата смерти

29.08.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1880

Отец: Сагитов Шамсутдин (Шамсетдин) Сагитович

Мать: Фахриниса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гафиуллина Сагитова София Хабировна

Рождение ребёнка
04.01.1923

Дочь: Гафиуллина Сагитова София Хабировна

Мать ребёнка: Сагитова (Дибердиева) Хадича Халиулловна

Смерть
29.08.1933

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