Сагитов Хабирзян Шамсетдинович
Место рожденияЖалпактак Западно-казахстанской области
Дата рождения07.04.1880
Дата смерти29.08.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1880
Отец: Сагитов Шамсутдин (Шамсетдин) Сагитович
Мать: Фахриниса
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1923
Дочь: Гафиуллина Сагитова София Хабировна
Мать ребёнка: Сагитова (Дибердиева) Хадича Халиулловна
Смерть
29.08.1933