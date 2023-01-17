Шаимова (Ширкина) Параскева Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиДо 1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
26.08.1800
Дочь: Васса Родионовна
Отец ребёнка: Шаимов Родион Афанасьевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Чурина Агриппина Родионовна
Отец ребёнка: Шаимов Родион Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.11.1804
Дочь: Матрона Родионовна
Отец ребёнка: Шаимов Родион Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.12.1805
Отец ребёнка: Шаимов Родион Афанасьевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евдокия Родионовна
Отец ребёнка: Шаимов Родион Афанасьевич
Рождение ребёнка
17.06.1814
Дочь: Улита Родионовна
Отец ребёнка: Шаимов Родион Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1825