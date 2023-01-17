Шаимова (Ширкина) Параскева Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаимова (Ширкина) Параскева Матвеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1775

Дата смерти

До 1825

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Ширкин Матвей Васильевич

Мать: Ширкина Анна Спиридоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.08.1800

Дочь: Васса Родионовна

Отец ребёнка: Шаимов Родион Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Чурина Агриппина Родионовна

Отец ребёнка: Шаимов Родион Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.11.1804

Дочь: Матрона Родионовна

Отец ребёнка: Шаимов Родион Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.12.1805

Сын: Шаимов Савва Родионович

Отец ребёнка: Шаимов Родион Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евдокия Родионовна

Отец ребёнка: Шаимов Родион Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.06.1814

Дочь: Улита Родионовна

Отец ребёнка: Шаимов Родион Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаимов Родион Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1825
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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