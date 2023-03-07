Шаимов Савва Родионович
Место рождения
Дата рождения09.12.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1805
Крещение
12.12.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Лукояна Шабалина жена Акилина Матфиева
Крещение
24.07.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаимова Надежда Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно