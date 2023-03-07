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Шаимов Савва Родионович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

09.12.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1805

Отец: Шаимов Родион Афанасьевич

Мать: Шаимова Параскева Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.12.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Лукояна Шабалина жена Акилина Матфиева
Крещение
24.07.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаимова Надежда Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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