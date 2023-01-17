Чурина (Шаимова) Агриппина Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурина (Шаимова) Агриппина Родионовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Шаимов Родион Афанасьевич

Мать: Шаимова Параскева Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.07.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
02.09.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурин Иван Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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