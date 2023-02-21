Лещев Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лещев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куприянова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лещев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Куприянова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куприянова ?
Смерть
Неизвестно