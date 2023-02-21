Лещев Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещев Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лещев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куприянова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Куприянова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куприянова ?

Смерть
Неизвестно
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