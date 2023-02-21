Куприянова (Мария) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куприянов ?
Мать: Дуня
Рождение ребёнка
28.04.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лещев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лещев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Лещев Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно