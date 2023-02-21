Куприянова (Мария) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуприянова (Мария) ?

Куприянова (Мария) ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куприянов ?

Мать: Дуня

Рождение ребёнка
28.04.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лещев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Лещев Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лещев Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close