Лещев Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещев Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.02.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лещев Василий Михайлович

Мать: Куприянова ?

Рождение ребёнка
02.08.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.02.2022
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