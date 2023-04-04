Макутонина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макутонина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макутонин Илья Вульфович

Отец ребёнка: Макутонин Вульф Бенционович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мостова (Макутонина) Софья Вульфовна

Отец ребёнка: Макутонин Вульф Бенционович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Макутонина) Роза Вульфовна

Отец ребёнка: Макутонин Вульф Бенционович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макутонин Вульф Бенционович

Смерть
Неизвестно

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