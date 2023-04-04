Макутонин Вульф Бенционович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакутонин Вульф Бенционович

Макутонин Вульф Бенционович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Макутонин Бенцион Шоломович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макутонин Илья Вульфович

Мать ребёнка: Макутонина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мостова Софья Вульфовна

Мать ребёнка: Макутонина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза Вульфовна

Мать ребёнка: Макутонина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макутонина ?

Смерть
Неизвестно