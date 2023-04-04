Макутонин Вульф Бенционович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Макутонин Бенцион Шоломович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Макутонина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мостова Софья Вульфовна
Мать ребёнка: Макутонина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза Вульфовна
Мать ребёнка: Макутонина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макутонина ?
Смерть
Неизвестно