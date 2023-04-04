Мостова (Макутонина) Софья Вульфовна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецМакутонин Вульф БенционовичОколо 1879 г.р.
МатьМакутонина ?Неизвестно г.р.
Супруги
Мостов Хацкель ПейсаховичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макутонин Вульф Бенционович
Мать: Макутонина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мостов Хацкель Пейсахович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно