Мостова (Макутонина) Софья Вульфовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Мостова (Макутонина) Софья Вульфовна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Макутонин Вульф БенционовичОколо 1879 г.р.
Мать
Макутонина ?Неизвестно г.р.
Супруги
Мостов Хацкель ПейсаховичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макутонин Вульф Бенционович

Мать: Макутонина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мостов Хацкель Пейсахович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мостов Хацкель Пейсахович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.