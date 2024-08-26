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Доильницына Лукия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

08.03.1881 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доильницын Лука Алексеевич

Рождение ребёнка
1864

Сын: Доильницын Константин Лукич

Отец ребёнка: Доильницын Лука Алексеевич

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Доильницын Григорий Лукич

Отец ребёнка: Доильницын Лука Алексеевич

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Доильницына) Клавдия Лукинична

Отец ребёнка: Доильницын Лука Алексеевич

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Доильницын Михаил Лукич

Отец ребёнка: Доильницын Лука Алексеевич

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Чернова (Доильницына) Анастасия Лукинична

Отец ребёнка: Доильницын Лука Алексеевич

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Доильницына) Елизавета Лукинична

Отец ребёнка: Доильницын Лука Алексеевич

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
08.03.1881 ст.
Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 48, Л.500.

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