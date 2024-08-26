Доильницына Лукия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти08.03.1881 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Сын: Доильницын Константин Лукич
Отец ребёнка: Доильницын Лука Алексеевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Доильницын Григорий Лукич
Отец ребёнка: Доильницын Лука Алексеевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Доильницына) Клавдия Лукинична
Отец ребёнка: Доильницын Лука Алексеевич
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Доильницын Лука Алексеевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Чернова (Доильницына) Анастасия Лукинична
Отец ребёнка: Доильницын Лука Алексеевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Доильницына) Елизавета Лукинична
Отец ребёнка: Доильницын Лука Алексеевич
Смерть
08.03.1881 ст.
Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 48, Л.500.