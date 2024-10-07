Доильницын Лука Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти01.03.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Сын: Доильницын Константин Лукич
Мать ребёнка: Доильницына Лукия Николаевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Доильницын Григорий Лукич
Мать ребёнка: Доильницына Лукия Николаевна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Доильницына) Клавдия Лукинична
Мать ребёнка: Доильницына Лукия Николаевна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Доильницына Лукия Николаевна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Чернова (Доильницына) Анастасия Лукинична
Мать ребёнка: Доильницына Лукия Николаевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Доильницына) Елизавета Лукинична
Мать ребёнка: Доильницына Лукия Николаевна
Смерть
01.03.1881
Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 48, Л.499.