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Доильницын Лука Алексеевич

Место рождения

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

01.03.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Доильницын Алексей Иванович

Мать: Доильницына (Любушина) Акилина Ивановна

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доильницына Лукия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Доильницын Константин Лукич

Мать ребёнка: Доильницына Лукия Николаевна

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Доильницын Григорий Лукич

Мать ребёнка: Доильницына Лукия Николаевна

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Доильницына) Клавдия Лукинична

Мать ребёнка: Доильницына Лукия Николаевна

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Доильницын Михаил Лукич

Мать ребёнка: Доильницына Лукия Николаевна

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Чернова (Доильницына) Анастасия Лукинична

Мать ребёнка: Доильницына Лукия Николаевна

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Доильницына) Елизавета Лукинична

Мать ребёнка: Доильницына Лукия Николаевна

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
01.03.1881
Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 48, Л.499.

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