Miška Krustiņš — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Miška Krustiņš

Место рождения

Ranka

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1809 г.р.
1813 г.р.
1823 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1834 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Miška Pēteris

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Miška) Ilze

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Daudziņa (Miška) Dārta (Late)

Мать ребёнка: Miška Maija

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Miška) Anna

Мать ребёнка: Miška Maija

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Miška Krustiņš

Мать ребёнка: Miška Maija

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Tanclere (Miška) Marija

Мать ребёнка: Miška Maija

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Miška Jēkabs

Мать ребёнка: Miška Maija

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Miška Šķērsts

Мать ребёнка: Miška Maija

Рождение ребёнка
1842

Сын: Miška Linards

Мать ребёнка: Miška Maija

Смерть
Неизвестно

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