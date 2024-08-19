Miška Krustiņš
Место рожденияRanka
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Miška Pēteris
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Miška) Ilze
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Daudziņa (Miška) Dārta (Late)
Мать ребёнка: Miška Maija
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Miška) Anna
Мать ребёнка: Miška Maija
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Miška Krustiņš
Мать ребёнка: Miška Maija
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Tanclere (Miška) Marija
Мать ребёнка: Miška Maija
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Miška Jēkabs
Мать ребёнка: Miška Maija
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Miška Šķērsts
Мать ребёнка: Miška Maija
Рождение ребёнка
1842
Сын: Miška Linards
Мать ребёнка: Miška Maija
Смерть
Неизвестно