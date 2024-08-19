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Miška Maija

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1823 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1834 г.р.
Около 1836 г.р.
Около 1838 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Indriķis

Мать: ?

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Daudziņa (Miška) Dārta (Late)

Отец ребёнка: Miška Krustiņš

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Miška) Anna

Отец ребёнка: Miška Krustiņš

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Miška Krustiņš

Отец ребёнка: Miška Krustiņš

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Tanclere (Miška) Marija

Отец ребёнка: Miška Krustiņš

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Miška Jēkabs

Отец ребёнка: Miška Krustiņš

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Miška Šķērsts

Отец ребёнка: Miška Krustiņš

Рождение ребёнка
1842

Сын: Miška Linards

Отец ребёнка: Miška Krustiņš

Смерть
Неизвестно

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