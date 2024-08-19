Miška Maija
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Daudziņa (Miška) Dārta (Late)
Отец ребёнка: Miška Krustiņš
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Miška) Anna
Отец ребёнка: Miška Krustiņš
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Miška Krustiņš
Отец ребёнка: Miška Krustiņš
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Tanclere (Miška) Marija
Отец ребёнка: Miška Krustiņš
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Miška Jēkabs
Отец ребёнка: Miška Krustiņš
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Miška Šķērsts
Отец ребёнка: Miška Krustiņš
Рождение ребёнка
1842
Сын: Miška Linards
Отец ребёнка: Miška Krustiņš
Смерть
Неизвестно