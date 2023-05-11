Колдаев Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колдаев Андрей Иванович
Мать: Колдаева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
11.07.1967
Сын: Колдаев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Колдаева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1981
Сын: Колдаев Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Колдаева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобряшова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Колдаева Галина Ивановна
Смерть
Неизвестно