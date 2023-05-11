Колдаев Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолдаев Николай Андреевич

Колдаев Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колдаев Андрей Иванович

Мать: Колдаева Мария Федоровна

Рождение ребёнка
11.07.1967

Сын: Колдаев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Колдаева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1981

Сын: Колдаев Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Колдаева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобряшова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Колдаева Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close