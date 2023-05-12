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Колдаев Виталий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1981

Отец: Колдаев Николай Андреевич

Мать: Колдаева Галина Ивановна

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