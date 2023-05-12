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Колдаев Виталий Николаевич
Колдаев Виталий Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.04.1981
Пол
Мужской
Отец
Колдаев Николай Андреевич
Мать
Колдаева Галина Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1981
Отец:
Колдаев Николай Андреевич
Мать:
Колдаева Галина Ивановна
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