Колдаева Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колдаева Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Олесова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
11.07.1967

Сын: Колдаев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Колдаев Николай Андреевич

Рождение ребёнка
02.04.1981

Сын: Колдаев Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Колдаев Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобряшова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Колдаев Николай Андреевич

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