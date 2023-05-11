Колдаева Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1967
Сын: Колдаев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Колдаев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
02.04.1981
Сын: Колдаев Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Колдаев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобряшова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Колдаев Николай Андреевич