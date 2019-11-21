Бебенина (Косухина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебенина (Косухина) Анна

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

21.11.1945

Дата смерти

21.11.2019

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1945

Отец: Косухин Петр

Мать: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бебенин Александр

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
21.11.2019
Пермь, Пермский, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Южное

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