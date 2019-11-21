Бебенина (Косухина) Анна
Место рождения
Дата рождения21.11.1945
Дата смерти21.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1945
Отец: Косухин Петр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бебенин Александр
Смерть
21.11.2019
Похороны
Неизвестно
Южное