Kasdorf Isaak J.
мужской, родился 01.05.1896, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умер 08.09.1980, Saskatoon, Saskatchewan, Canada
ОтецKasdorf 486571 18 Johann Johann1857 г.р.
МатьKasdorf (Janzen) Helena19.03.1859 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: (Kasdorf) Helen
Мать ребёнка: Kasdorf (Schoenfeld) Elisabeth Louise J F
Дочь: (Kasdorf) Louise
Мать ребёнка: Kasdorf (Schoenfeld) Elisabeth Louise J F
Сын: Kasdorf John
Мать ребёнка: Kasdorf (Schoenfeld) Elisabeth Louise J F
Дочь: (Kasdorf) Anna
Мать ребёнка: Kasdorf (Schoenfeld) Elisabeth Louise J F
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Kasdorf (Schoenfeld) Elisabeth Louise J F
Сын: Kasdorf Harry Peter
Мать ребёнка: Kasdorf (Schoenfeld) Elisabeth Louise J F
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Kasdorf (Schoenfeld) Elisabeth Louise J F