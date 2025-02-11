Kasdorf Isaak J. 01.05.1896 — найти родственников по фамилии на Familio

Kasdorf Isaak J.

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.05.1896, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умер 08.09.1980, Saskatoon, Saskatchewan, Canada

Отец
Kasdorf 486571 18 Johann Johann1857 г.р.
Мать
Kasdorf (Janzen) Helena19.03.1859 г.р.
Супруги
Kasdorf (Schoenfeld) Elisabeth Louise J F24.10.1899 г.р.
Дети
(Kasdorf) Helen23.05.1921 г.р.
(Kasdorf) Louise28.02.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1896

Отец: Kasdorf 486571 18 Johann Johann

Мать: Kasdorf (Janzen) Helena

Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
23.05.1921

Дочь: (Kasdorf) Helen

Мать ребёнка: Kasdorf (Schoenfeld) Elisabeth Louise J F

Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
22.06.1921

Жена: Kasdorf (Schoenfeld) Elisabeth Louise J F

Россия

Бракосочетание с: Isaak Johann KASDORF

Иммиграция
1923
Canada

Рождение ребёнка
28.02.1923

Дочь: (Kasdorf) Louise

Мать ребёнка: Kasdorf (Schoenfeld) Elisabeth Louise J F

Рождение ребёнка
07.09.1924

Сын: Kasdorf John

Мать ребёнка: Kasdorf (Schoenfeld) Elisabeth Louise J F

Рождение ребёнка
21.07.1928

Дочь: (Kasdorf) Anna

Мать ребёнка: Kasdorf (Schoenfeld) Elisabeth Louise J F

Рождение ребёнка
Между 1930 и 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Kasdorf (Schoenfeld) Elisabeth Louise J F

Рождение ребёнка
22.02.1933

Сын: Kasdorf Harry Peter

Мать ребёнка: Kasdorf (Schoenfeld) Elisabeth Louise J F

Osler, Saskatchewan, Canada

Рождение ребёнка
Между 1935 и 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Kasdorf (Schoenfeld) Elisabeth Louise J F

Смерть
08.09.1980
Saskatoon, Saskatchewan, Canada

Похороны
Неизвестно
Saskatoon, Saskatchewan, Canada

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