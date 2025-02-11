Kasdorf (Janzen) Helena 19.03.1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Kasdorf (Janzen) Helena

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 19.03.1859, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 19.10.1943, Lincoln, Ontario, Canada

Мать
Jahnzen (Funk) Helena12.10.1837 г.р.
Отец
Janzen Johann30.08.1834 г.р.
Супруги
Kasdorf 486571 18 Johann Johann1857 г.р.
Дети
Kasdorf Isaak J.01.05.1896 г.р.
Penner (Kasdorf) Aganeta Neta25.06.1901 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1859

Отец: Janzen Johann

Мать: Jahnzen (Funk) Helena

Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
1877

Муж: Kasdorf 486571 18 Johann Johann

Рождение ребёнка
01.05.1896

Сын: Kasdorf Isaak J.

Отец ребёнка: Kasdorf 486571 18 Johann Johann

Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
25.06.1901

Дочь: Penner (Kasdorf) Aganeta Neta

Отец ребёнка: Kasdorf 486571 18 Johann Johann

Смерть
19.10.1943
Lincoln, Ontario, Canada

Похороны
24.10.1943
Lincoln, Ontario, Canada

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