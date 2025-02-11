Kasdorf (Janzen) Helena
женский, родилась 19.03.1859, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 19.10.1943, Lincoln, Ontario, Canada
МатьJahnzen (Funk) Helena12.10.1837 г.р.
ОтецJanzen Johann30.08.1834 г.р.
Супруги
Kasdorf 486571 18 Johann Johann1857 г.р.
Дети
Kasdorf Isaak J.01.05.1896 г.р.
Penner (Kasdorf) Aganeta Neta25.06.1901 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1859
Отец: Janzen Johann
Мать: Jahnzen (Funk) Helena
Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
1877
Рождение ребёнка
01.05.1896
Сын: Kasdorf Isaak J.
Отец ребёнка: Kasdorf 486571 18 Johann Johann
Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1901
Дочь: Penner (Kasdorf) Aganeta Neta
Отец ребёнка: Kasdorf 486571 18 Johann Johann
Смерть
19.10.1943
Lincoln, Ontario, Canada
Похороны
24.10.1943
Lincoln, Ontario, Canada