Kasdorf (Schoenfeld) Elisabeth Louise J F 24.10.1899 — найти родственников по фамилии на Familio

Kasdorf (Schoenfeld) Elisabeth Louise J F

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 24.10.1899, Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 06.11.1995, Saskatoon, Saskatchewan, Canada

Мать
Schoenfeld (Friesen) Maria01.04.1876 г.р.
Отец
Schoenfeld Johann Franz04.12.1868 г.р.
Супруги
Kasdorf Isaak J.01.05.1896 г.р.
Дети
(Kasdorf) Helen23.05.1921 г.р.
(Kasdorf) Louise28.02.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1899

Отец: Schoenfeld Johann Franz

Мать: Schoenfeld (Friesen) Maria

Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Крещение
1917
Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
23.05.1921

Дочь: (Kasdorf) Helen

Отец ребёнка: Kasdorf Isaak J.

Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
22.06.1921

Муж: Kasdorf Isaak J.

Россия

Бракосочетание с: Isaak Johann KASDORF

Иммиграция
1923
Canada

Рождение ребёнка
28.02.1923

Дочь: (Kasdorf) Louise

Отец ребёнка: Kasdorf Isaak J.

Рождение ребёнка
07.09.1924

Сын: Kasdorf John

Отец ребёнка: Kasdorf Isaak J.

Рождение ребёнка
21.07.1928

Дочь: (Kasdorf) Anna

Отец ребёнка: Kasdorf Isaak J.

Рождение ребёнка
Между 1930 и 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kasdorf Isaak J.

Рождение ребёнка
22.02.1933

Сын: Kasdorf Harry Peter

Отец ребёнка: Kasdorf Isaak J.

Osler, Saskatchewan, Canada

Рождение ребёнка
Между 1935 и 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kasdorf Isaak J.

Смерть
06.11.1995
Saskatoon, Saskatchewan, Canada

Похороны
Неизвестно
Saskatoon, Saskatchewan, Canada

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