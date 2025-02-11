Kasdorf (Schoenfeld) Elisabeth Louise J F
женский, родилась 24.10.1899, Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 06.11.1995, Saskatoon, Saskatchewan, Canada
МатьSchoenfeld (Friesen) Maria01.04.1876 г.р.
ОтецSchoenfeld Johann Franz04.12.1868 г.р.
Супруги
Kasdorf Isaak J.01.05.1896 г.р.
Дети
(Kasdorf) Helen23.05.1921 г.р.
(Kasdorf) Louise28.02.1923 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1899
Крещение
1917
Рождение ребёнка
23.05.1921
Дочь: (Kasdorf) Helen
Отец ребёнка: Kasdorf Isaak J.
Бракосочетание
22.06.1921
Муж: Kasdorf Isaak J.
Россия
Иммиграция
1923
Canada
Рождение ребёнка
28.02.1923
Дочь: (Kasdorf) Louise
Отец ребёнка: Kasdorf Isaak J.
Рождение ребёнка
07.09.1924
Сын: Kasdorf John
Отец ребёнка: Kasdorf Isaak J.
Рождение ребёнка
21.07.1928
Дочь: (Kasdorf) Anna
Отец ребёнка: Kasdorf Isaak J.
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kasdorf Isaak J.
Рождение ребёнка
22.02.1933
Сын: Kasdorf Harry Peter
Отец ребёнка: Kasdorf Isaak J.
Osler, Saskatchewan, Canada
Рождение ребёнка
Между 1935 и 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kasdorf Isaak J.
Смерть
06.11.1995
Saskatoon, Saskatchewan, Canada
Похороны
Неизвестно
Saskatoon, Saskatchewan, Canada