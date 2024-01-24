Тиханов Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1966
Рождение ребёнка
15.06.1990
Сын: Тиханов Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Нирман Татьяна
Рождение ребёнка
19.06.1999
Дочь: Тиханова Полина Анатольевна
Мать ребёнка: Тиханова Елена Владимировна
Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
22.04.2005
Дочь: Тиханова Мария Анатольевна
Мать ребёнка: Тиханова Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нирман Татьяна