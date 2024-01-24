Тиханов Анатолий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТиханов Анатолий Владимирович

Тиханов Анатолий Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1966

Отец: Тиханов Владимир Евфимиевич

Мать: Тихонова Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
15.06.1990

Сын: Тиханов Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Нирман Татьяна

Рождение ребёнка
19.06.1999

Дочь: Тиханова Полина Анатольевна

Мать ребёнка: Тиханова Елена Владимировна

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
22.04.2005

Дочь: Тиханова Мария Анатольевна

Мать ребёнка: Тиханова Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиханова Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нирман Татьяна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close