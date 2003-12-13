Тиханов Владимир Евфимиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1925
Дата смерти13.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1925
Отец: Тиханов Евфимий Тихонович
Мать: Тиханова Ольга
Рождение ребёнка
27.04.1950
Сын: Тиханов Валентин Владимирович
Мать ребёнка: Тихонова Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
07.12.1954
Сын: Тиханов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Тихонова Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
14.06.1960
Дочь: Матвеева Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Тихонова Лидия Михайловна
Смерть
13.12.2003