Тиханов Владимир Евфимиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиханов Владимир Евфимиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1925

Дата смерти

13.12.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1925

Отец: Тиханов Евфимий Тихонович

Мать: Тиханова Ольга

Рождение ребёнка
27.04.1950

Сын: Тиханов Валентин Владимирович

Мать ребёнка: Тихонова Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
07.12.1954

Сын: Тиханов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Тихонова Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
14.06.1960

Дочь: Матвеева Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Тихонова Лидия Михайловна

Смерть
13.12.2003
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