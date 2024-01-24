Тиханова Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиханова Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Емельянова Юлия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.06.1999

Дочь: Тиханова Полина Анатольевна

Отец ребёнка: Тиханов Анатолий Владимирович

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
22.04.2005

Дочь: Тиханова Мария Анатольевна

Отец ребёнка: Тиханов Анатолий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиханов Анатолий Владимирович

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