Тиханова Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Емельянова Юлия
Рождение ребёнка
19.06.1999
Дочь: Тиханова Полина Анатольевна
Отец ребёнка: Тиханов Анатолий Владимирович
Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
22.04.2005
Дочь: Тиханова Мария Анатольевна
Отец ребёнка: Тиханов Анатолий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно