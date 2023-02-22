Бочкарёва (Рубанова Шилкина) Татьяна Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва (Рубанова Шилкина) Татьяна Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

01.06.1861

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Козлова (преснякова) Наталья Карпова

Отец ребёнка: Бочкарёв (рубанов Шилкин) Карп Михайлов

Рождение ребёнка
01.12.1850

Сын: Бочкарёв (рубанов Шилкин) Николай Карпович

Отец ребёнка: Бочкарёв (рубанов Шилкин) Карп Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв (рубанов Шилкин) Карп Михайлов

Смерть
01.06.1861
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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