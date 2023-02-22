Бочкарёва (Рубанова Шилкина) Татьяна Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти01.06.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Козлова (преснякова) Наталья Карпова
Отец ребёнка: Бочкарёв (рубанов Шилкин) Карп Михайлов
Рождение ребёнка
01.12.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.1861
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область