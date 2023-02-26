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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Пётр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Гаврилов
д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1770
Сын: Прокофий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Гаврилов
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1789
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Гаврилов
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.