Евдокия Алексеева
Место рожденияд.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: Алексей Гаврилов
Мать: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.01.1806
Муж: Иван Илларионов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно