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Евдокия Алексеева

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Место рождения

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1750 г.р.

Мать

Муж

До 1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: Алексей Гаврилов

Мать: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.01.1806

Муж: Иван Илларионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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