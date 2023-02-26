Пётр Алексеев
Место рожденияд.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1769
Дата смерти20.11.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Алексей Гаврилов
Мать: ?
д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790
Сын: Егор Петров
Мать ребёнка: Акилина Фёдорова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1793
Дочь: Ефимия Петрова
Мать ребёнка: Акилина Фёдорова
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Устин Петров
Мать ребёнка: Акилина Фёдорова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1797
Сын: Косьма Петров
Мать ребёнка: Акилина Фёдорова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798
Сын: Фёдор Петров
Мать ребёнка: Акилина Фёдорова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1801
Сын: Федот Петров
Мать ребёнка: Акилина Фёдорова
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Фёдорова
Смерть
20.11.1807
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.