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Пётр Алексеев

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Место рождения

д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1769

Дата смерти

20.11.1807

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Алексей Гаврилов

Мать: ?

д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790

Сын: Егор Петров

Мать ребёнка: Акилина Фёдорова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1793

Дочь: Ефимия Петрова

Мать ребёнка: Акилина Фёдорова

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Устин Петров

Мать ребёнка: Акилина Фёдорова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1797

Сын: Косьма Петров

Мать ребёнка: Акилина Фёдорова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798

Сын: Фёдор Петров

Мать ребёнка: Акилина Фёдорова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1801

Сын: Федот Петров

Мать ребёнка: Акилина Фёдорова

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Фёдорова

Смерть
20.11.1807
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
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