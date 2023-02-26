Егор Петров
Место рожденияд.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Пётр Алексеев
Мать: Акилина Фёдорова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.05.1807
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.09.1809
Сын: Иван Егоров
Мать ребёнка: Ефросиния (Параскева) Харитонова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно