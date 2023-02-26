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Егор Петров

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Место рождения

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Пётр Алексеев

Мать: Акилина Фёдорова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.05.1807

Жена: Ефросиния (Параскева) Харитонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.09.1809

Сын: Иван Егоров

Мать ребёнка: Ефросиния (Параскева) Харитонова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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