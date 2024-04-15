Мордвин Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения14.06.1896 ст.
Дата смерти02.07.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1896 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C2-1?i=208&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
15.06.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
02.07.1896 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F99H-V?i=416&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
03.07.1896 ст.
на отведенном кладбище