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Мордвин Петр Иванович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

14.06.1896 ст.

Дата смерти

02.07.1896 ст.

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1896 ст.

Отец: Мордвин Иван Дамианович

Мать: Мордвина Агриппина Петровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C2-1?i=208&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
15.06.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
02.07.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F99H-V?i=416&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
03.07.1896 ст.
на отведенном кладбище
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