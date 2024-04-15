Мордвина Агриппина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордвина Агриппина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

09.10.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Мордвин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Мордвин Иван Дамианович

Рождение ребёнка
03.06.1885 ст.

Дочь: Мордвина Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Мордвин Иван Дамианович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PP-Q?i=287&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.01.1889 ст.

Дочь: Романченко Домникия Ивановна

Отец ребёнка: Мордвин Иван Дамианович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-V9LD-G?i=596&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
17.05.1890 ст.

Сын: Мордвин Исидор Иванович

Отец ребёнка: Мордвин Иван Дамианович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
06.09.1893 ст.

Сын: Мордвин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Мордвин Иван Дамианович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
14.06.1896 ст.

Сын: Мордвин Петр Иванович

Отец ребёнка: Мордвин Иван Дамианович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C2-1?i=208&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.01.1899 ст.

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Мордвин Иван Дамианович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9X3-J?i=9&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордвин Иван Дамианович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
09.10.1907 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: порок сердца | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2DF?i=867&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
11.10.1907 ст.
на кладбище д. Кровной
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