Мордвина Агриппина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти09.10.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Мордвин Иван Дамианович
Рождение ребёнка
03.06.1885 ст.
Дочь: Мордвина Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Мордвин Иван Дамианович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PP-Q?i=287&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.01.1889 ст.
Дочь: Романченко Домникия Ивановна
Отец ребёнка: Мордвин Иван Дамианович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-V9LD-G?i=596&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
17.05.1890 ст.
Отец ребёнка: Мордвин Иван Дамианович
Рождение ребёнка
06.09.1893 ст.
Отец ребёнка: Мордвин Иван Дамианович
Рождение ребёнка
14.06.1896 ст.
Отец ребёнка: Мордвин Иван Дамианович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C2-1?i=208&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.01.1899 ст.
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Мордвин Иван Дамианович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9X3-J?i=9&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.10.1907 ст.
Причина смерти: порок сердца | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2DF?i=867&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
11.10.1907 ст.
на кладбище д. Кровной