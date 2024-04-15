Мордвина Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.06.1885 ст.
Дата смерти28.08.1887 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PP-Q?i=287&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
04.06.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
28.08.1887 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
29.08.1887 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FXQR?i=183&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище