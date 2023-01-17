Лебеденкова (Инякина) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебеденкова (Инякина) Евдокия Степановна

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Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1894 или 1895

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 или 1895

Отец: Инякин Степан

Мать: не указана

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
17.01.1911 ст.

Муж: Лебеденков Федор Иванович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.03.1915 ст.

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Лебеденков Федор Иванович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1917 или 1919

Сын: Лебеденков Степан Федорович

Отец ребёнка: Лебеденков Федор Иванович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.01.1920

Сын: Лебеденков Петр Федорович

Отец ребёнка: Лебеденков Федор Иванович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1920
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