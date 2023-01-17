Лебеденкова (Инякина) Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рождения1894 или 1895
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 или 1895
Отец: Инякин Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1911 ст.
Рождение ребёнка
14.03.1915 ст.
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Лебеденков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1917 или 1919
Сын: Лебеденков Степан Федорович
Отец ребёнка: Лебеденков Федор Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1920
Сын: Лебеденков Петр Федорович
Отец ребёнка: Лебеденков Федор Иванович
Смерть
После 1920