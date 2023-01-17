Лебеденков Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения05.06.1893 ст.
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1911 ст.
Рождение ребёнка
14.03.1915 ст.
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Лебеденкова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1917 или 1919
Сын: Лебеденков Степан Федорович
Мать ребёнка: Лебеденкова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
28.01.1920
Сын: Лебеденков Петр Федорович
Мать ребёнка: Лебеденкова Евдокия Степановна
Смерть
После 1920