Подорожный Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подорожный Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1937

Дочь: Любовь Александровна

Мать ребёнка: Галина (Агафья) Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подорожный Роман Александрович

Мать ребёнка: Галина (Агафья) Елисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина (Агафья) Елисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина (Агафья) Елисеевна

Смерть
1943
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