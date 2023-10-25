Подорожный Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.11.1937
Дочь: Любовь Александровна
Мать ребёнка: Галина (Агафья) Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подорожный Роман Александрович
Мать ребёнка: Галина (Агафья) Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943