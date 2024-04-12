Вовк Никита Максимович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти26.03.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Вовк Максим
Рождение ребёнка
18.03.1927
Мать ребёнка: Вовк Анна Ульяновна
Военная служба
1944
Дата рождения __.__.1899 Последнее место службы 1 уч. полк ( 1 уч. полк ) Военно-пересыльный пункт 230 азсп Воинская часть 1 уч. полк ( 1 уч. полк ) Выбытие из воинской части 17.04.1944 Куда выбыл 270... Показать все
Военная служба
1944
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вовк Анна Ульяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вовк Анна Ульяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вовк Анна Ульяновна
Смерть
26.03.1945
Польша Гданьское воеводство д.Альбрехт
Причина смерти: На войне - погиб в бою
Похороны
Неизвестно
Польша, Гданьское воев., пов. Гданьский, д. Альбрехт, юго-западнее, 200 м