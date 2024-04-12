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Вовк Никита Максимович

Место рождения

Терновка, Кіровоградська область

Дата рождения

1899

Дата смерти

26.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Вовк Максим

Мать: не указана

Терновка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
18.03.1927

Сын: Вовк Афанасий Никитович

Мать ребёнка: Вовк Анна Ульяновна

Военная служба
1944
Дата рождения __.__.1899 Последнее место службы 1 уч. полк ( 1 уч. полк ) Военно-пересыльный пункт 230 азсп Воинская часть 1 уч. полк ( 1 уч. полк ) Выбытие из воинской части 17.04.1944 Куда выбыл 270... Показать все
Военная служба
1944
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вовк Анна Ульяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вовк Анна Ульяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вовк Анна Ульяновна

Смерть
26.03.1945
Польша Гданьское воеводство д.Альбрехт
Причина смерти: На войне - погиб в бою
Похороны
Неизвестно
Польша, Гданьское воев., пов. Гданьский, д. Альбрехт, юго-западнее, 200 м
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