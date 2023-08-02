Вовк Афанасий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1927
Дата смертиОколо ?.03.1990
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1927
Отец: Вовк Никита Максимович
Мать: Вовк Анна Ульяновна
Рождение ребёнка
25.05.1952
Дочь: Ардеулова Лидия
Мать ребёнка: Вовк Ефросиния Антоновна
Рождение ребёнка
18.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вовк Ефросиния Антоновна
Смерть
Около ?.03.1990