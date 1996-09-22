Ардеулова (Вовк) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрдеулова (Вовк) Лидия

Ардеулова (Вовк) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1952

Дата смерти

22.09.1996

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1952

Отец: Вовк Афанасий Никитович

Мать: Вовк Ефросиния Антоновна

Рождение ребёнка
16.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ардеулов Константин

Рождение ребёнка
01.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ардеулов Константин

Смерть
22.09.1996
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close