Ардеулова (Вовк) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1952
Дата смерти22.09.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1952
Отец: Вовк Афанасий Никитович
Мать: Вовк Ефросиния Антоновна
Рождение ребёнка
16.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ардеулов Константин
Рождение ребёнка
01.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ардеулов Константин
Смерть
22.09.1996
Похороны
Неизвестно