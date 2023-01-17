село Терновка, село Терновка, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Терновка

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
1803Терновка, с. южн. пос.при р. Синюхе и балке Терновке.12540312919876Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Ново-Архангельская волость
474. Терновка, село бывшее государственное, при речке Синюхе и ручье Терновке, дворов 496, жителей 2278, церковь православная, школа

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-12420Тернівкаселоцентр сільської радир-н Новоархангельськийсільрада Тернівська
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