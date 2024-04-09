Потылицын Петр Прокопьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потылицын Петр Прокопьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Потылицын Прокопий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья Ивановна (Федорова)

Рождение ребёнка
1769

Сын: Потылицын Илья Петров

Мать ребёнка: Парасковья Ивановна (Федорова)

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Потылицына) Авдотья Петрова

Мать ребёнка: Парасковья Ивановна (Федорова)

Рождение ребёнка
1775

Сын: Потылицын Гаврило Петров

Мать ребёнка: Парасковья Ивановна (Федорова)

Рождение ребёнка
1776

Сын: Потылицын Иван Петров

Мать ребёнка: Парасковья Ивановна (Федорова)

Смерть
Неизвестно

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