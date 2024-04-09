Потылицын Петр Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Потылицын Прокопий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Парасковья Ивановна (Федорова)
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Потылицына) Авдотья Петрова
Мать ребёнка: Парасковья Ивановна (Федорова)
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Парасковья Ивановна (Федорова)
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Парасковья Ивановна (Федорова)
Смерть
Неизвестно