Парасковья Ивановна (Федорова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Потылицын Петр Прокопьев
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Потылицына) Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Потылицын Петр Прокопьев
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Потылицын Петр Прокопьев
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Потылицын Петр Прокопьев
Смерть
Неизвестно