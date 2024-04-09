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Парасковья Ивановна (Федорова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Петр Прокопьев

Рождение ребёнка
1769

Сын: Потылицын Илья Петров

Отец ребёнка: Потылицын Петр Прокопьев

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Потылицына) Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Потылицын Петр Прокопьев

Рождение ребёнка
1775

Сын: Потылицын Гаврило Петров

Отец ребёнка: Потылицын Петр Прокопьев

Рождение ребёнка
1776

Сын: Потылицын Иван Петров

Отец ребёнка: Потылицын Петр Прокопьев

Смерть
Неизвестно

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