Черкашенина Агафья Дорофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашенина Агафья Дорофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791 ст.

Дата смерти

После 1851 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашенин Фрол Петров

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Черкашенин Иван Фролов

Отец ребёнка: Черкашенин Фрол Петров

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: (Черкашенина) Христина Фролова

Отец ребёнка: Черкашенин Фрол Петров

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Черкашенин Василий Фролов

Отец ребёнка: Черкашенин Фрол Петров

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: (Черкашенина) Феодосья Фролова

Отец ребёнка: Черкашенин Фрол Петров

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Черкашенин Абрам Фролов

Отец ребёнка: Черкашенин Фрол Петров

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
После 1851 ст.
Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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