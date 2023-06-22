Черкашенина Агафья Дорофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791 ст.
Дата смертиПосле 1851 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809 ст.
Отец ребёнка: Черкашенин Фрол Петров
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: (Черкашенина) Христина Фролова
Отец ребёнка: Черкашенин Фрол Петров
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Черкашенин Василий Фролов
Отец ребёнка: Черкашенин Фрол Петров
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: (Черкашенина) Феодосья Фролова
Отец ребёнка: Черкашенин Фрол Петров
Рождение ребёнка
1821 ст.
Отец ребёнка: Черкашенин Фрол Петров
Смерть
После 1851 ст.
Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область