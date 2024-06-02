Абрамова Алена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамова Алена Никифоровна

Абрамова Алена Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Василий Семенович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Абрамов Стефан (Степан) Васильевич

Отец ребёнка: Абрамов Василий Семенович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1850

Дочь: Абрамова (Абрамова) Марья Васильевна

Отец ребёнка: Абрамов Василий Семенович

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Абрамов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Абрамов Василий Семенович

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Абрамова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Абрамов Василий Семенович

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.