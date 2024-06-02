Абрамова Алена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Абрамов Стефан (Степан) Васильевич
Отец ребёнка: Абрамов Василий Семенович
Место жительства
1849
Рождение ребёнка
22.07.1850
Дочь: Абрамова (Абрамова) Марья Васильевна
Отец ребёнка: Абрамов Василий Семенович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Абрамов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Абрамов Василий Семенович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Абрамова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Абрамов Василий Семенович
Смерть
Неизвестно