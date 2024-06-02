Абрамов Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Василий Семенович

Абрамов Василий Семенович

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Алена Никифоровна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Абрамов Стефан (Степан) Васильевич

Мать ребёнка: Абрамова Алена Никифоровна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1850

Дочь: Абрамова (Абрамова) Марья Васильевна

Мать ребёнка: Абрамова Алена Никифоровна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Абрамов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Абрамова Алена Никифоровна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Абрамова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Абрамова Алена Никифоровна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Между 1859 и 1868

Жена: Абрамова Анна Мартыновна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1861

Сын: Абрамов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Абрамова Анна Мартыновна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1868
Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.