Абрамов Василий Семенович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Абрамов Стефан (Степан) Васильевич
Мать ребёнка: Абрамова Алена Никифоровна
Рождение ребёнка
22.07.1850
Дочь: Абрамова (Абрамова) Марья Васильевна
Мать ребёнка: Абрамова Алена Никифоровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Абрамов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Абрамова Алена Никифоровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Абрамова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Абрамова Алена Никифоровна
Бракосочетание
Между 1859 и 1868
Жена: Абрамова Анна Мартыновна
Рождение ребёнка
17.02.1861
Мать ребёнка: Абрамова Анна Мартыновна
Место жительства
1868
Смерть
Неизвестно