Полянская (Ильиных) Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянская (Ильиных) Любовь Владимировна

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Ильиных Владимир Яковлевич

Мать: Ильиных -- Павла Терентьевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
04.07.1875

Муж: Полянский Филипп Егорович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.05.1877

Дочь: Зенкова (Полянская) Гликерия Филипповна

Отец ребёнка: Полянский Филипп Егорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Полянский Максим Филиппович

Отец ребёнка: Полянский Филипп Егорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Дубинина (Полянская) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Полянский Филипп Егорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.01.1897

Дочь: Полянская Мария Филипповна

Отец ребёнка: Полянский Филипп Егорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
в браке год 1892
Смерть
Неизвестно

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