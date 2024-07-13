Полянская (Ильиных) Любовь Владимировна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
04.07.1875
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.05.1877
Дочь: Зенкова (Полянская) Гликерия Филипповна
Отец ребёнка: Полянский Филипп Егорович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Полянский Максим Филиппович
Отец ребёнка: Полянский Филипп Егорович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Дубинина (Полянская) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Полянский Филипп Егорович
Рождение ребёнка
26.01.1897
Дочь: Полянская Мария Филипповна
Отец ребёнка: Полянский Филипп Егорович
в браке год 1892
Смерть
Неизвестно