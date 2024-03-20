Зенкова (Полянская) Гликерия Филипповна
Место рождения
Дата рождения20.05.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1877
Бракосочетание
15.10.1895
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
03.10.1898
Дочь: Зенкова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Зенков Василий Дмитриевич
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Зенков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.11.1901
Отец ребёнка: Зенков Василий Дмитриевич
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
21.02.1903
Сын: Зенков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Зенков Василий Дмитриевич
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
01.07.1904
Дочь: Зенкова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Зенков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.11.1905
Отец ребёнка: Зенков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Зенков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Зенкова София Васильевна
Отец ребёнка: Зенков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.12.1918
Отец ребёнка: Зенков Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно